Covid-19 : La Chine exporte un premier lot de vaccins inhalables Convidecia vers le Maroc

Le premier lot du nouveau vaccin inhalable anti-Covid-19 Convidecia Air a été acheminé depuis la Chine vers le Maroc. Cette solution innovante est voulue comme un soutien à l’accélération de la protection immunitaire de masse. D’ailleurs, ce premier lot de vaccins servira de doses de rappel. Avec la réception de cette cargaison, le royaume devient le premier pays au monde à déployer cette formule vaccinale recombinante en dehors de la Chine, où elle est développée par CanSino Biologics Inc.

En novembre dernier, Convidecia Air a reçu l’autorisation d’utilisation urgente de son vaccin au Maroc, à peine deux mois après son déploiement national en Chine. Cette approbation est la première à l’étranger, selon un communiqué. Le vaccin est constitué d’une dose unique, utilisant le système exclusif d’administration de médicaments par aérosol d’Aerogen. Sans aiguille, indolore et non invasif, le vaccin est administré via un nébuliseur.

Le liquide est ainsi atomisé en particules puis inhalé par la bouche, pénétrant dans les voies respiratoires et les poumons pour induire une réponse immunitaire muqueuse ainsi que des réponses humorales et cellulaires. «L’immunité muqueuse est essentielle pour former une barrière immunitaire de première ligne, qui aide à prévenir l’attaque virale sur les voies respiratoires et à prévenir les formes infectieuses graves», a ajouté le communiqué.

Convidecia Air peut être stocké et transporté en toute sécurité dans des réfrigérateurs entre 2°C et 8°C, ce qui est plus favorable dans les programmes de vaccination à grande échelle pour améliorer l’accès aux vaccins et à prix abordables.

La même source souligne qu’à ce jour, le vaccin est distribué dans de nombreuses provinces et municipalités à travers la Chine, y compris Pékin, Shanghaï, Jiangsu, Zhejiang et Haïnan, entre autres.