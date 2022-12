CHAN Algérie : Le CNP demande à la CAF d’assurer la sécurité des journalistes

Le Conseil national de la presse (CNP) demande, dans une lettre adressée vendredi à la Confédération africaine de football (CAF), de garantir le droit des journalistes marocains de couvrir «sans restrictions répressives, politiques ou diplomatiques» le Championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN), organisé en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023.

Le CNP exige des autorités algériennes de traiter dignement les journalistes marocains, «afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs professionnels, conformément aux chartes africaines relatives à la liberté de la presse, d'expression et aux droits de l'Homme».

Le CNP a émis le souhait que la CAF assure aux professionnels des médias marocains «la liberté de circulation et de les transporter directement du Maroc vers l'Algérie», soulignant que «l'accès à l'information, le droit à l'information, la sécurité et la protection des journalistes, sont des principes internationaux partagés par les nations et les peuples».

Les précédents des Jeux de la Méditerranée et du Sommet arabe

Dans sa lettre, l’instance marocaine n’a pas manqué de rappeler à la Confédération africaine de football que «l'Etat algérien avait empêché, le 22 juin 2022, des journalistes marocains de couvrir les Jeux méditerranéens» et de les renvoyer vers la Tunisie, sous prétexte qu’ils «sont des espions». Une déportation, pour mémoire, condamnée par Reporters sans frontières (RSF).

L’Algérie a récidivé lors travaux du 31e sommet arabe, organisé les 1er et novembre à Alger. Des journalistes marocains d’Al Aoula et 2M ont été retenus plusieurs heures et leur matériel a été confisqué à l’aéroport Houari Boumédiène. Leurs accréditations pour suivre le conclave ont été rejetées par les autorités du voisin de l’Est.

Le Conseil national de la presse conclut son message destiné à la CAF par mettre l’accent sur «le devoir du pays hôte de respecter ces principes, et d'éviter à la Confédération africaine de football l'embarras et d’entacher la crédibilité de la manifestation qu'elle organise en Algérie».

La lettre du CNP intervient trois jours après celle adressée par la Fédération Royale Marocaine de Football à la CAF. Dans laquelle, la FRMF a exigé des autorités algériennes d’ouvrir son espace aérien à l’avion de la RAM, qui devrait transporter les Lions de l’Atlas de moins de 23 ans directement vers la ville de Constantine qui accueille les matchs de l’équipe nationale. En cas de refus de l’Algérie, la FRMF a décidé à l'unanimité des membres de son Bureau directeur de ne pas participer à ce tournoi. L’Algérie n’a pas encore répondu à la condition marocaine. En revanche sa presse a déjà commencé par agiter l’épouvantail de la liste des sanctions qui seraient infligées au Maroc s'il boycotterait la CHAN.