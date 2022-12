Maroc : Des arthropodes géants régnaient sur les mers à la lisière du Sahara

Le site désertique de Taichoute, autrefois sous-marin, au nord-est de Zagora, commence à livrer ses premiers secrets. Ainsi, 14 chercheurs venus de plusieurs pays, dont le Maroc, de la France, de la Suisse et de la Chine, se sont penchés sur ce site, découvert en 2017 et ses gisements fossiles datant de la période de l'Ordovicien inférieur (il y a 485 à 470 millions d'années).

Dans une nouvelle étude, publiée en ce mois de décembre, dans la revue Scientific Reports, ils font état de «fossiles parfaitement conservés au Maroc», suggérant que certains des premiers arthropodes mesuraient près de 2 mètres de long. Ils auraient ainsi été «gigantesques en comparaison avec les crevettes, les insectes et les araignées descendants de ces premiers invertébrés».

«Cette localité étend la distribution temporelle de la préservation des fossiles de cette formation au Floien supérieur, tout en élargissant également la gamme des environnements de dépôt aux parties plus distales du plateau», explique l’étude. Celle-ci souligne que la plupart des animaux à Taichoute «ont été transportés par des flux de densité, contrairement à la conservation in-situ des animaux récupérés dans les sites précédemment investigués de Fezouata». «Taichoute est dominé par des fragments tridimensionnels préservés et fortement sclérifiés (ayant subi un durcissement, ndlr) de grands euarthropodes - représentant peut-être des taxons bivalves nektobenthiques / nectiques et / ou des radiodonts hurdiidés», poursuivent ses rédacteurs.

Des fossiles bien conservés et des genres éteints d’arthropodes

Pour ces derniers, «les euarthropodes, les brachiopodes, les échinodermes et les graptolites constituent ensemble la majeure partie de la biodiversité préservée dans le biote de Fezouata». Un «modèle reproduit dans la localité de Taichoute nouvellement décrite», note l’étude qui souligne que «certains groupes d'animaux tels que les éponges, trouvés dans certaines autres localités (par exemple, Tamegroute et Bou Izargane), restent, jusqu'à présent, absents de Taichoute».

«Cette découverte contribue à notre compréhension de la préservation des animaux dans cette formation unique de l'Ordovicien inférieur en montrant que certains organismes sont transportés par des flux de densité. Trois types de préservation des concrétions existent à Taichoute, élargissant les modes de fossilisation observés au sein des Schistes de Fezouata.» Extrait de l’étude

Farid Saleh, auteur principal de l'étude et chercheur à l'Université de Lausanne en Suisse a confié à Live Science que toutes les connaissances antérieures sur les schistes de Fezouata «étaient uniquement basées sur des sites fossiles près de la région de Zagora». «La dominance des grands arthropodes à Taichoute est unique. Vous pouvez éventuellement trouver [de nombreux spécimens] en une journée. Ces arthropodes étaient des nageurs actifs et dominaient cette région il y a 470 millions d'années», a-t-il ajouté.

Pour le chercheur, «certains de ces arthropodes ont déjà été décrits, mais il existe un bon nombre de nouvelles espèces». Alors que les chercheurs identifient actuellement les quelque 70 spécimens collectés dans les lits fossiles lors des fouilles, ils ont déterré de multiples exemples d'Aegirocassis, un genre éteint d'arthropodes filtreurs, «des nageurs libres et pouvaient se déplacer comme ils le voulaient dans l'eau».

Trois des fossiles découverts à Taichoute. / DR

Farid Saleh décrit aussi une «préservation exquise» des fossiles, grâce aux lits de fossiles recouverts de boue pendant des millions d'années. Dans certains cas, même les parties molles des animaux, y compris leurs organes internes, ont été préservées.

Les chercheurs pensent qu'ils ont à peine effleuré la surface de ce qui pourrait se cacher dans les schistes de Fezouata. «Il y a beaucoup à faire à Taichoute et plus de travail sur le terrain apportera beaucoup plus à l'avenir», conclut le chercheur.

Avant l'exploration de Taichoute, les sites fossilifères marocains les plus proches se trouvaient près de Zagora, située à 80 kilomètres, où les arthropodes géants représentent environ 1 à 2% du matériel fossile total. A Taichoute, près de la moitié des fossiles sont de ces créatures géantes, selon l'étude.