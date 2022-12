Marrakech-Safi : Au moins 2 morts après le renversement d’un véhicule d’ouvriers agricoles

Au moins deux personnes sont décédées et douze autres ont été blessées, ce vendredi matin, après le renversement d’un véhicule utilitaire transportant des ouvrières et des ouvriers agricoles. Les défuntes victimes, une femme et un homme, sont âgées respectivement de 60 et 62 ans. Le drame s’est produit dans la zone irriguée du barrage Youssef Ibn Tachfin, au niveau de la commune territoriale d’Aït Amira, dans la province de Chtouka Aît Baha (région de Marrakech-Safi).

Citant des sources locales, plusieurs médias ont rapporté que l’accident résultait de la collision d’une moto avec un véhicule transportant 14 travailleuses et travailleuses agricoles, ce qui a entraîné le renversement. L’hypothèse d’un excès de vitesse n’est pas éloignée.

Les autorités locales, la Gendarmerie royale, les membres de la Protection civile ont rapidement été dépêchés sur les lieux, afin de transférer les blessés vers l’hôpital régional. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame, tandis que les corps des morts ont été transférés à la morgue.