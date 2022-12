Visas électroniques : 70 000 demandes traitées par le Maroc en six mois

Depuis le lancement du service en juillet 2022, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a traité environ 70 000 demandes d'obtention du visa électronique (e-Visa), a indiqué jeudi Mustapha Baitas. Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement a rappelé, lors du point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement, que ce visa contribue à augmenter le nombre de touristes arrivant dans le Royaume.

Le responsable a souligné qu'en raison de la forte demande pour les visas électroniques, de nouveaux pays ont été ajoutés à la liste, dans le cadre de l'élargissement progressif de ce système.

Mercredi, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a indiqué, dans un communiqué, qu'il a été décidé, à compter du 10 janvier 2023, d'inclure la Jordanie, l'Inde, le Guatemala et l'Azerbaïdjan dans la liste des pays dont les citoyens peuvent bénéficier d'un visa électronique. Cette décision intervient, poursuit le ministère, «dans conformément aux efforts déployés par le Royaume du Maroc, aux niveaux national et international, visant à numériser les services rendus par l'administration publique, notamment ceux liés au travail consulaire au niveau des missions diplomatiques et centres consulaires du Royaume».