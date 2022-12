Maroc : Le consulat d’Italie a un nouveau sous-traitant pour les rendez-vous de visas

Après la suspension, en septembre, des rendez-vous TLS Contact pour deux semaines à cause de fraude, le consulat d’Italie à Casablanca a annoncé, cette semaine, qu’un nouveau système de rendez-vous sera mis en place à partir de janvier 2023. Sur son compte Twitter, la représentation diplomatique a expliqué cette annonce par le «passage à une nouvelle société de sous-traitance» des rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas.

Pour l’heure, ce système de rendez-vous concernera «les demandes de visa pour les regroupements avec des citoyens de l'UE, les regroupements avec autorisation et le tourisme (à l'exception des membres de la famille des Italiens résidant à l’étranger)». «Pour tous les autres types, les rendez-vous continueront d'être disponibles avec TLSContact», ajoute le consulat.

