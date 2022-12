France : CNews veut se dédouaner des propos de Jean Claude Dassier sur les musulmans

Sans présenter d’excuses officielles ni exprimer sa condamnation, la chaîne d’information continue CNews essaye de se dédouaner des propos tenus par son chroniqueur Jean Claude Dassier, lors de l’émission La Belle Equipe de mardi 27 décembre 2022, au sujet des musulmans de France. Ce jeudi, la présentatrice du programme, Barbara Klein, a assuré que les propos du concerné n’engageaient que lui «et en aucun cas la chaîne ni la rédaction». L’homme avait avancé que «les musulmans s’en foutent de la république» et qu’«ils ne savent même pas ce que le mot veut dire».

Epinglé pour ces propos discriminatoires, Jean Claude Dassier s’est attiré les foudres de plusieurs personnalités et associations. Le collectif de militants Sleeping Giants, agissant sur les réseaux sociaux pour lutter contre le financement des discours de haine sur Internet et dans les médias, a appelé à signaler ce passage. Hier, le collectif a twitté en identifiant l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), pour dénoncer des propos discriminatoires en raison de la religion.

Sleeping Giants souligne qu’aucune contradiction n’a été apportée sur le plateau. Lors de l’émission, seul le président du Comité d’Histoire parlementaire et politique (CHPP), Jean Garrigues, a répondu vouloir «apprendre aux musulmans ce que cela signifiait», en référence au mot «république». La présentatrice n’est pas intervenue pour contredire Jean Claude Dassier, comme le veut l’usage dans la maîtrise de l’antenne.