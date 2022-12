Al Barid Bank : Al Amine Nejjar nommé à la tête du directoire

Le Conseil de surveillance d’Al Barid Bank, réuni le 30 novembre dernier, a nommé Al Amine Nejjar comme président du directoire d’Al Barid Bank, qui entrera en fonction au 1er janvier 2023. Il succède à Redouane Najmeddine qui occupait le poste depuis 2007, avant de partir à la retraite il y a quelques mois.

Al Barid Bank est une filiale du groupe Barid Al-Maghrib, banque postale marocaine et acteur de référence sur le marché des particuliers dans le royaume. C'est le premier réseau bancaire au Maroc avec plus de 2 000 agences et 1 000 guichets automatiques, relayé par une flotte de plus de 20 agences mobiles.

Avant d'être nommé président de l'organe executif d'Al Barid Bank, Al Amine Nejjar était conseiller du ministre de l’industrie et du commerce marocain, poste qu'il occupe toujours aujourdh'ui.

Le directoire est, par ailleurs, responsable de la gestion de la banque, sous le contrôle du conseil de surveillance.