Le vice-président de l'Indonésie appelle l'équipe de son pays à suivre l'exemple du Maroc

Le vice-président indonésien a exprimé son espoir que l'Indonésie remporte le Championnat de l'Asie du Sud-Est de football (AFF Championship), réunissant les nations membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Dans une déclaration à la presse de son pays, Ma'ruf Amin a appelé à suivre le modèle de courage et de sagesse qui a permis à l'équipe nationale marocaine d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2022.

«J'espère que nous serons inspirés par ce qu'a fait l'équipe nationale marocaine. Elle n'était pas parmi les candidates pour concourir pour le titre, mais elle a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Si le Maroc peut réussir, pourquoi pas Indonésie ?» s’est-il interrogé, à la veille du match de son pays contre la Thaïlande, prévue ce jeudi. Le responsable a ajouté que l'équipe indonésienne «a besoin de plus de persévérance comme le Maroc pour pouvoir gagner tous les matchs». «Nous espérons que l'équipe aura de la force et de la persévérance. Nous voulons juste que l'Indonésie puisse aller à la Coupe de football de l'ASEAN et gagner le tournoi», a-t-il conclu.

Il est à noter que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a précédemment salué l’exploit de l'équipe nationale marocaine, lors du Mondial 2022 au Qatar. «Nous devons suivre l'exemple de ce que nos frères marocains ont réalisé», a-t-il dit, promettant de «favoriser le développement du sport à travers la mise en place des infrastructures» dans son pays.