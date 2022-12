Maroc : Plus de 4 500 migrants retournés aux pays d’origine à travers l’OIM

4 747 migrants ont quitté le Maroc pour retourner dans leurs pays, à travers le «programme de retour volontaire» de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), entre janvier 2021 et octobre 2022. Ils sont principalement issus de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Sénégal, du Mali et du Cameroun. Les conditions de vie difficile sans titre de séjour en seraient une raison principale. Près de 2 370 ont été comptabilisés en 2021 et 2 377 autres l’ont été entre janvier et octobre 2022.

Citée par l’agence de presse espagnole EFE, Jorge Domínguez de la Escosura, responsable du programme, indique que dans le cadre de ces retours, l’OIM accompagne les migrants jusqu’à quatre semaines. Rentrés au pays, ils peuvent bénéficier d’une «aide individuelle».

Depuis deux ans, l’organisation a par ailleurs constaté une augmentation des demandes de ressortissants soudanais. «Sur la période étudiée, 56 sont rentrés au pays, dont 48 en 2022», a ajouté la même source. Des «deux petits pics» ont été observés respectivement «entre septembre et octobre 2021» et «entre juin et septembre 2022», selon Jorge Domínguez de la Escosura, soit juste après le drame de Melilla.

Le 24 juin dernier, 23 migrants sont décédés lors d’une tentative de traversée de la clôture par près de 2 000 personnes, selon le bilan officiel. Beaucoup parmi eux, ainsi que parmi les individus interpellés, sont d’origine soudanise.