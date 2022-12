Mondial 2022 : L'international marocain Romain Saïss dénonce des atteintes à sa vie privée

Le capitaine des Lions de l’Atlas Romain Saïss a dénoncé, mercredi soir, des atteintes à sa vie privée, ces derniers jours, dans le sillage de l’exploit historique de l’équipe nationale et de sa participation au Mondial 2022 au Qatar. Dans une déclaration écrite, partagée en story sur son compte Instagram, l’international marocain a d’abord remercié les fans pour «le soutien inconditionnel» qu’ils ont apporté au Onze national au cours des dernières semaines. «Ce que nous avons réalisé n'aurait pas été possible sans vous», a-t-il ajouté.

«Toutefois, vous aurez aussi remarqué que tout au long de ma carrière, j'ai fait en sorte de tracer une ligne claire entre ma vie publique de joueur de football et ma vie privée et familiale», rappelle-t-il, regrettant que des photos et vidéos «de nature purement privée», se sont retrouvées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, sans son consentement. «Je ne peux accepter qu'une telle atteinte soit portée à ma vie privée. J'aimerais que cela ne se reproduise plus à l'avenir», appelle-t-il.

«Si cela devait néanmoins être le cas, je n'aurais d'autre choix que d'entamer les procédures correspondantes à l'égard des responsables. Sachez que je serai toujours disponible et à votre écoute dans le cadre de mes activités professionnelles, mais une fois en dehors du terrain, je voudrais pouvoir profiter sereinement de ma vie familiale comme vous tous», a-t-il conclu.