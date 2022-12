Israël : Le nouveau cabinet Netanyahu menace-t-il les Accords d’Abraham ?

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu présente ce jeudi son nouveau cabinet. Un gouvernement d’extrême droite qui préoccupe, y compris en Israël. En témoigne la lettre publiée, hier, par plus de 100 anciens diplomates, alertant des conséquences du programme de l’exécutif Netanyahu sur les Accords d’Abraham.

Aussi, ils mettent en garde contre un éventuel «coup d’arrêt dans les progrès réalisés par les accords de normalisation avec les Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc», rapporte The Times of Israel. En effet, une expansion des colonies en Cisjordanie et la multiplication des opérations militaires à Gaza risquent d’embarrasser ces Etats arabes face à leurs opinions publiques, largement en faveur des droits des Palestiniens.

Les anciens fonctionnaires du ministère des Affaires étrangers se disent également préoccupés par l’impact de la ligne politique du gouvernement sur «l'alliance avec les Etats-Unis» et sur «la position d’Israël sur la scène internationale et ses intérêts fondamentaux à l'étranger».

La semaine dernière, le chef de la diplomatie des Etats-Unis a tendu la main au nouveau gouvernement israélien. «Nous sommes impatients de travailler avec Israël pour faire avancer à la fois les intérêts et les valeurs qui ont été, depuis longtemps, au cœur de notre relation, et aussi pour promouvoir une approche plus large pour essayer d'apporter des mesures égales de sécurité, d'opportunités, de prospérité, de dignité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens», a déclaré Antony Blinken.

La publication, mercredi, de la lettre des anciens diplomates a coïncidé avec l’adoption au Parlement israélien d’une loi accordant un pouvoir sans précédent au ministre de la Sécurité, Itamar Ben Gvir, sur la police.