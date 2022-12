La fuite de données à caractère personnel ne concerne pas la plateforme tawjihi.ma

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. / Ph. MAP

La fuite de données à caractère personnel ne concernerait pas la plateforme tawjihi.ma selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, mercredi 28 décembre. Le site d'information Le Desk avait affirmé, il y a quelques jours, que la plateforme ministérielle avait été l'objet d'une fuite de données à caractère personnel. Cela avait d'ailleurs appellé la commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP) à se pencher sur le dossier, afin d'identifier et punir les infractions.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, avoir pris contact avec le média ayant publié cette information et a consulté la base de données objet de la fuite. En comparant les différents champs liés au noms, prénoms, e-mails, numéros de téléphone et fillières, les services des systèmes informatiques ont relevé une différences entre la base de données du ministère et celle des données ayant fuité.

Le ministère a, par ailleurs, affirmé qu’il continue d’œuvrer pour l'exécution d’un programme défini, visant à renforcer la vigilance et la cybersécurité des différentes plateformes et réseaux au niveau du ministère et des établissements qui en relèvent.