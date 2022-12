Nouveau message du roi Mohammed VI à un président africain

Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri a remis, mardi 27 décembre, un message du roi Mohammed VI au président de la République du Libéria, George Manneh Weah.

L’émissaire marocain a souligné «l'engagement indéfectible de son pays en faveur de l'amélioration des relations bilatérales entre le Libéria et le Royaume du Maroc», indique le gouvernement libérien. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «le respect mutuel de la culture et de la diversité» et «des programmes de développement dans les domaines du commerce, des infrastructures, des opportunités d'emploi et des ressources humaines», ajoute la même source. A Monrovia, Younes Sekkouri a également rencontré le ministre libérien des Affaires étrangères, Dee-Maxwell Saah Kemaya.

Depuis le 18 novembre, des ministres marocains sillonnent le continent, porteurs de messages du roi Mohammed VI a de nombreux présidents africains.