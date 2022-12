Jean Claude Dassier épinglé pour propos discriminatoires envers les musulmans sur CNews

Chroniqueur sur la chaîne d'information continue CNEWS, Jean Claude Dassier a tenu des propos dénoncés par beaucoup, mardi 27 décembre 2022 sur le plateau. Ancien président de l'OM et désormais consultant télé, il a affirmé que «les musulmans s'en fouttent de la république», en ajoutant qu'«ils ne savent même pas ce que le mot veut dire».

Jean Claude Dassier a tenu ces propos lors du programme La belle équipe, qui décrypte l'actualité. Il était invité aux côtés du porte-parole du parti politique Territoires de progrès, Eduardo Rihan-Cypel, l'essayiste Laurent Ozon et le président du comité d'histoire parlementaire et politique (CHPP), Jean Garrigues.

Plusieurs personnalités ou associations ont appelé au signalement de ces propos. C'est le cas du collectif de militants Sleeping Giants, agissant sur les réseaux sociaux, avec l'objectif de lutter contre le financement des discours de haine sur Internet et dans les médias. Ce mercredi 28 décembre matin, le collectif a twitté en identifiant l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dénonçant des propos jugés discriminatoires en raison de la religion.

⚠️ Signalement @Arcom_fr

Chaîne CNews

Date 27/12/2022

Émission "La Belle Equipe" (13h)

Séquence à 13h47

Propos discriminatoires en raison de la religion. Aucune contradiction apportée sur le plateau. pic.twitter.com/HHOPfzVk7n — Sleeping Giants FR (@slpng_giants_fr) December 28, 2022

Le collectif a également mentionné le fait qu'aucune contradiction n'a été apportée sur le plateau. En effet, seul le président de la CHPP a répondu vouloir «apprendre aux musulmans ce que cela signifiait», en référence au mot «république» évoqué par le chroniqueur. La présentatrice a, en effet, su reprendre les propos de ses invités par le passé, chose qui n'a pas été faite hier après-midi.

Le député NUPES, Thomas Portes, a égalemet réagi sur Twitter en qualifiant les propos tenus de «racisme ordinaire». «Jusqu'à quand allons nous laisser faire sans réagir ?», s'est-il interrogé. Membre de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), la militante politique Zohra Bitan s'est indignée a dénoncé des propos xénophobes.

Lors de l'émission, Jean Claude Dassier est allé plus loin dans son propos. Il a affirmé qu'«on ne va pas y arriver, parce que c'est trop compliqué, les cultures sont trop éloignées, l'une de l'autre ou l'une des autres, et on va tout doucement vers une société communautaire». Le chroniqueur a continué sur sa lancée, en partageant son souhait de voir la république française «dominer tout cela et accoucher d'une culture commune».