Maroc : Le stock du Levothyrox est suffisant pour des mois, selon le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a affirmé, ce mercredi 28 décembre, que le médicament du Levothyrox, utilisé pour le traitement des troubles de la thyroïde, est disponible sur le marché pharmaceutique national, mentionnant que le stock national en ce produit est suffisant pour plusieurs mois.

Le directeur de la direction du médicament et de la pharmacie au ministère de la santé et de la protection sociale, Dr. Aziz Mrabti, a déclaré, afin de rassurer les patients, que «ce médicament est disponible sur le marché pharmaceutique national et que le stock national de ce produit est suffisant pour plusieurs mois». Il a ajouté que le pays dispose d'un stock de 4 millions de comprimés.

Dr. Mrabti a, d'autre part, relevé que le levothyrox fait l’objet d’un suivi strict et permanent de la part du ministère de la santé et de la protection sociale, pour assurer sa disponibilité et son accessibilité aux patients.