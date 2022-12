Isaac Herzog à Mohammed VI : Le Maroc a été un phare pendant les périodes sombres de l'histoire juive

La semaine dernière, le président israélien Isaac Herzog a adressé un message au roi Mohammed VI, à l'occasion du deuxième anniversaire de la signature de l'accord de normalisation entre Tel-Aviv et Rabat. Dans sa lettre, Herzog a parlé du défi du roi Mohammed V au gouvernement de Vichy en France et de son refus de déporter 250 000 Juifs du royaume, qui était sous protectorat, vers les camps de concentration nazis.

«Pendant certaines des heures les plus sombres de l'histoire juive, le Maroc a servi de phare de lumière et d'espoir pour les Juifs», a-t-il déclaré. «Lorsqu'ils ont été expulsés d'Espagne au XVe siècle, de nombreux Juifs ont trouvé refuge de l'autre côté de la Méditerranée. Et lorsque des millions de Juifs ont été confrontés aux horreurs de l'Holocauste au XXe siècle, le roi Mohammed V a offert un refuge sûr à ses sujets juifs», a-t-il tenu à rappeler.

Le président israélien a ajouté que le roi Mohammed V est considéré comme le «protecteur» des Juifs dans son royaume, mettant en avant les positions du roi Mohammed VI. «Nous saluons vos nombreuses actions historiques pour soutenir la communauté juive au Maroc et promouvoir la paix entre nos deux pays», a ajouté Isaac Herzog qui a noté, dans son message, que le roi Hassan II «a joué un rôle décisif dans la construction des bases de la paix», entre le Maroc et Israël.