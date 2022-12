Maroc : Inauguration d'un espace dédié à la mémoire historique de la résistance à Aïn Beni Mathar

A l'occasion de la commémoration du 89e anniversaire des batailles anticoloniales de Jbel Baddou, un espace dédié à la mémoire historique de la résistance et de la libération a été inauguré, mardi 27 décembre à Aïn Beni Mathar, dans la province de Jerada.

Cet espace a été inauguré par le haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, ayant nécessité une enveloppe de près de 800 000 de dirhams. A cette occasion, le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet était présent, aux côtés d'élus et autres personnalités.

Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, la wilaya de la région de l'oriental, le conseil de la région et le conseil provincial de Jerada, ainsi que la commune d'Aïn Beni Mathar. L'objectif est de préserver la mémoire historique de la résistance et de promouvoir ses valeurs auprès des générations futures.

L'espace muséal comprend notamment une galerie où sont exposés des manuscrits historiques, photos, des collections et des documents précieux, des habits et des armes datant de l’époque de la lutte contre le colonialisme, ainsi qu'une salle multimédia et une bibliothèque, entre autres.

A cette occasion, El Ktiri a souligné la place historique qu'occupe la région de Jerada dans l'histoire de l'indépendence marocaine, ainsi que l'ampleur des sacrifices héroïques et les actions menées par les femmes et les hommes des tribus de la région contre la présence coloniale. Dans ce cadre, cet espace entend revisiter les pages glorieuses des épopées faites par la population locale au nom de la fierté, de la liberté et de l'indépendance du pays, soulignant que cet établissement, ouvert à son environnement local, provincial et régional, œuvrera pour organiser des activités pédagogiques, culturelles et de communication, autour de la mémoire historique nationale et locale.

Pour aller plus loin, le Haut-commissariat a élaboré un programme d'action visant la création d'un réseau d'espaces de la mémoire historique de la résistance, s'élevant à 103 espaces actuellement, afin de péréniser la préservation de la mémoire historique, et d'écoles pour la diffusion des valeurs de la culture du patriotisme et de la citoyenneté positive auprès des générations montantes.