Maroc : Vigilance orange sur des pluies fortes et orageuses dès ce mercredi

Des pluies localement fortes et orageuses et de fortes rafales de vent sont prévues mercredi et jeudi dans certaines provinces du sud du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des pluies oscillant entre 30 et 60 millimètres sont attendues jeudi de 2h à 23h dans les provinces de Boujdour, Oued Eddahab et Aousserd, a indiqué la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau orange.

Aussi, Laâyoune, Tarfaya, Es-Semara, Boujdour et Oued Eddahab connaîtront de fortes rafales de vent (70 à 85 km/h) du mercredi à 10h au jeudi à 18h, d’après la même source.