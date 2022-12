Maroc : Sanlam lance une large palette de services 100% en ligne

Pour offrir à ses assurés des parcours de plus en plus simples, accessibles et confortables, Sanlam a annoncé, ce mardi, la numérisation d’un nombre important de services, touchant à différents domaines : assurance Maladie, assurance Automobile, assurance Habitation et assurance Vie. «Cette série de services digitaux inédits confirme ainsi le leadership de la Compagnie, son sens de l’innovation "utile", et son ambition ultime d’offrir à ses assurés la meilleure qualité de service possible», indique la société dans un communiqué.

Ainsi, après le lancement de la déclaration maladie en ligne et la prise en charge dématérialisée, Sanlam va encore plus loin en digitalisant les interactions entre toutes les parties prenantes dans un dossier d’assurance maladie. Intermédiaires, souscripteurs et assurés Sanlam peuvent désormais tout faire ou presque en ligne, à savoir «gérer leurs informations personnelles, déposer un dossier maladie complémentaire, suivre l’avancement des dossiers en cours de traitement, consulter les décomptes de remboursement, déposer et suivre une réclamation, administrer les affiliés et personnes à charge, etc.»

De plus, grâce aux nouveaux services digitaux de Sanlam, les assurés Automobile de la compagnie peuvent désormais souscrire ou renouveler leur police d’assurance Auto en ligne, tout en continuant à bénéficier de l’accompagnement de leur intermédiaire Sanlam à chaque fois qu’ils en auront besoin. En cas de sinistre, ils peuvent aussi suivre l’avancement de leur dossier en temps réel, directement depuis leur application mobile. «Idem concernant l’assurance Habitation et Emprunteur : les assurés Sanlam peuvent y souscrire en ligne, en toute autonomie et en toute sécurité. Cela leur permet même, s’agissant de l’assurance emprunteur, de réaliser une économie pouvant aller jusqu’à 60%», poursuit le communiqué.

«Afin de garantir à tous ses assurés un accompagnement quotidien de qualité et un usage optimal de ses services – notamment digitaux, Sanlam renforce également l’accessibilité et la visibilité digitale de ses intermédiaires, plus large réseau du Royaume. Grâce au ‘’Store Locator’’, nouvelle fonctionnalité sur le site web de la compagnie, les assurés peuvent ainsi, d’un clic, localiser l’intermédiaire Sanlam le plus proche, accéder à sa boutique en ligne ou encore le joindre sur Whatsapp, par mail ou par téléphone», conclut-on.