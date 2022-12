Béni Mellal bientôt dotée d'un grand complexe cinématographique et artistique multisalles

Béni Mellal sera dotée d'un grand complexe cinématographique et artistique multisalles qui sera réalisé en plein centre-ville avec un financement de près de 16 millions de dirhams (MDH) dont 4 MDH de subventions de la part de l’Etat. Le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, a présidé, mardi, la cérémonie de lancement des travaux de construction de ce centre cinématographique et artistique qui sera aménagé dans l’ancien cinéma «Vox», un des fleurons culturels de la ville de Béni Mellal actuellement hors service.

Ce complexe cinématographique et artistique sera érigé sur une superficie de 2 053 mètres carrés et comprend notamment quatre salles de cinéma de 100 places chacune et un espace événementiel de 550 places équipé d’une scène pour pouvoir accueillir des concerts de musique et des spectacles. Le projet prévoit également l’aménagement d’un studio d’enregistrement, d’un centre de gaming, d’une salle d’exposition et d’un espace cafétéria.

La ville de Béni Mellal compte deux anciennes salles de cinéma qui sont malheureusement fermées depuis quelques années, ce qui pousse les cinéphiles à se rendre dans les grandes métropoles pour goûter aux plaisirs du grand écran. Les promoteurs de ce projet ont opté pour un complexe cinématographique multisalles convaincus que ce modèle correspond au mieux à la population locale car il permet de programmer plusieurs séances et projeter différents films en concomitance.

Ce projet vise à contribuer à la diversité culturelle en donnant la possibilité aux artistes issus de la région d’accéder au studio d’enregistrement et à la salle d’exposition, et à mettre à la disposition des jeunes de Béni Mellal un espace de rencontre et de formation dans le domaine du cinéma, des jeux vidéo et du théâtre.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Aïat-Allah Nour-El Hak, producteur cinématographique et promoteur de ce projet, a indiqué avoir convenu avec la commune de Béni Mellal, propriétaire du cinéma «Vox», de procéder au réaménagement de ce haut au lieu du 7ème art marocain pour lui redonner son aura d’antan en tant, notant que le cinéma Vox de Béni Mellal faisait partie des plus grandes salles de projection de films en Afrique. Ce projet aura d'importantes retombées sur l’ensemble de la région Béni Mellal-Khénifra et contribuera à la formation des jeunes de la région aux différents métiers du cinéma, a-t-il ajouté.