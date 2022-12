Armement : Sur les traces du Maroc, l’Espagne s’intéresse aux canons français Caesar

Après le Maroc, l’Espagne veut doter son armée de terre de canons Caesar. Le voisin du Nord a manifesté son intérêt pour le système français. A cet effet, une délégation du ministère espagnol de la Défense s'est rendue en France pour voir de près comment l'armée française exploite cet obusier automoteur et d'autres systèmes d'artillerie, rapporte La Razon.

Dans le cadre de ses recommandations, le «Projet Armée 35 », lancé en 2019, a appelé le gouvernement à renforcer les capacités de l’armée de terre par l’acquisition de systèmes d'artillerie à roues de 155 mm, indique la même source.

Pour rappel, le Maroc a réceptionné, en septembre 2022, son premier lot de canons Caesar. En janvier 2020, les Forces armées royales (FAR) avaient commandé à la société française Nexter 36 canons Caesar (de 155 mm) à grande cadence de tir, montés sur camions et capable de frapper une variété de cibles de haute précision de 4 et 42 km. La valeur du contrat avec le Maroc est estimée à 200 millions euros.

Cette arme permet actuellement aux forces ukrainiennes de causer de lourdes pertes dans les rangs des troupes russes.