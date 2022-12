Essaouira : La communauté juive célèbre la Hanouka dans une ambiance conviviale

Des acteurs de divers horizons et des dizaines de personnes de différentes confessions religieuses se sont donné rendez-vous, lundi à l'espace emblématique Bayt Dakira à Essaouira, pour célébrer, dans une ambiance conviviale, la fête des lumières, Hanouka. Initiée par les associations Essaouira-Mogador, MogaJeunes, Salam Lekoulam et Marocains Pluriels, cette cérémonie a été l’occasion pour des membres de la communauté marocaine de confession juive, des Musulmans et des Chrétiens, de partager des moments de joie et de fête et de perpétuer une tradition fraternelle illustrant le vivre-ensemble, marque de fabrique de la Cité des Alizés. La cérémonie s’est déroulée en présence d’André Azoulay, conseiller du roi et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador,

Dans une déclaration à cette occasion, André Azoulay a souligné que c’était «un moment émouvant et tellement significatif, d’abord pour ce que représente cette fête des lumières pour nous Juifs et Marocains». «Cette lumière qui éclaire et guide nos pas pour le meilleur. C’est en même temps la résilience et l’enracinement dans l’universalité», a-t-il expliqué, ajoutant que cette lumière «a toujours été celle de tous. Elle n’a pas été celle d’une communauté, mais celle de tous mes compatriotes». Il s’agit de «traditions qui nous sont chères à tous», a enchaîné le conseiller royal, expliquant que «c’est la civilisation marocaine qui nous offre cette occasion». «Un message fort que le Royaume envoie au monde : ce que nous vivons au Maroc et à Essaouira aujourd’hui ne peut pas être vécu ailleurs, ce qui traduit le véritable et authentique cachet marocain», a-t-il conclu.

Au cours de cette cérémonie, agrémentée par de belles chansons puisées dans le répertoire musical judéo-marocain et interprétées par la talentueuse, Lalla Tamar, il a été procédé à la remise à Bayt Dakira d’une «Leilouy Nichmat», une veilleuse ancienne de cinq générations, en signe de fraternité envers la population souirie et de contribution au rayonnement de ce temple de la mémoire.

Cette rencontre a été marquée, en outre, par l’allumage des bougies du chandelier traditionnel (Menorah), un rituel phare qui marque ces festivités. En référence à l'huile du miracle de Hanouka, des beignets accompagnés de thé ont été dégustés lors de cette cérémonie.