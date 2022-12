Maroc : 44 championnats organisés pour renforcer le sport scolaire

Le ministre de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a indiqué, lundi à Rabat, que le ministère a renforcé le sport scolaire au cours de cette année en organisant 44 championnats nationaux dans différentes disciplines et en participant à 13 championnats internationaux. En réponse à une question sur la promotion du sport scolaire, le responsable a affirmé que le ministère veille à la tenue des séances d'éducation physique dans tous les établissements scolaires, faisant savoir que le nombre des professeurs d’éducation physique recrutés est passé de 340 à 500 durant l’année en cours.

Des activités physiques quotidiennes ont été adoptées dans l’enseignement primaire, a-t-il ajouté, soulignant le lancement dans ce cadre d’une opération expérimentale au niveau de 800 établissements scolaires, la promotion et généralisation des associations sportives scolaires et le renforcement des infrastructures sportives, outre l’exploitation des terrains de proximité. Le ministre a également rappelé que le Maroc a été désigné par la Fédération internationale du sport scolaire pour organiser le championnat du monde scolaire de football (moins 18 ans) en juillet prochain.

Concernant le parcours «sport-étude», Chakib Benmoussa a relevé que le nombre d’élèves inscrits a atteint 6 138, répartis sur 39 disciplines, faisant part de la signature d’un accord de partenariat avec la Fédération royale marocaine de football et la Fondation sport education et solutions pour l’encadrement et la formation de 1 500 apprenantes dans le football féminin dans nombre d’académies régionales de l’éducation et de la formation à partir de cette année.