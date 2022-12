Surf : Le Rip Curl Pro Search Taghazout Bay revient en février 2023 pour une 2e édition

Le Rip Curl Pro Search Taghazout Bay est de retour du 18 au 26 février 2023 sur les tours régionaux Qualifying Series (QS) africains et européens, ont annoncé la World Surf League (WSL), Taghazout Bay et Rip Curl. En 2023 le Rip Curl Pro Search Taghazout Bay sera un QS3,000 et accueillera à nouveau les hommes ainsi qu’une division féminine pour la première fois, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La première édition en 2020 a été couronnée de succès, certains des meilleurs surfeurs de la planète profitant de conditions exceptionnelles pour offrir un spectacle incroyable dans des vagues de classe mondiale, rappelle la même source. La pandémie de Covid19 a malheureusement forcé l’annulation de l’épreuve en 2021 et 2022 mais la WSL et ses partenaires Rip Curl et Taghazout Bay ont continué de travailler ensemble au retour de cette compétition dès lors que les conditions permettraient l’organisation d’un événement majeur dans de bonnes conditions pour le public et les athlètes.

«Après une première édition mémorable en 2020, nous sommes ravis de pouvoir enfin revenir à Taghazout et réintégrer une étape marocaine au Circuit QS, avec cette saison l’intégration de la catégorie féminine», a indiqué à cette occasion le responsable marketing et événementiel à la WSL Europe, Cheyne Bradburn, cité dans le communiqué.

Pour le directeur général de Taghazout Bay, Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi, cette 2e édition «permet aux spots de surf de la Région d’Agadir Souss Massa de rayonner à l’échelle mondiale». Il a précisé que «l’édition 2023 du Rip Curl Pro Search Taghazout Bay offrira un nouveau format avec l’intégration du Rip Curl GromSearch avec une compétition de moins de 16 ans ainsi que l’intégration de la catégorie féminine. La compétition sera l’occasion d’offrir aux visiteurs de nombreuses activités à la fois au niveau de la Taghazout Bay ainsi que La Pointe des Ancres».

Taghazout accueillera également la finale européenne du Rip Curl GromSearch. 48 compétiteurs venus de toute l’Europe se disputeront les titres en -16ans, -14ans et -12ans garçons et filles.