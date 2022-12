Achkayen présente des excuses officielles et retire son article sur Zakaria Aboukhlal

Le site d’information Achkayen a publié, en cette fin d’après-midi, des excuses officielles à l’international marocain Zakaria Aboukhlal, «pour le préjudice moral qu’il a pu subir en raison des expressions que l’article a pu contenir, involontairement, ou en raison de la déformation tendancieuse de certains à l’égard du son contenu et de ses objectifs». Cette publication intervient après une polémique sur un article taxant le jeune joueur de salafisme au sein de la sélection nationale, ce qui a poussé la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à réagir officiellement.

Dans ses excuses, le site a par ailleurs annoncé la «suppression définitive» de l’article en question. Initialement, le média a tenté des explications, dans un deuxième article, pour justifier sa première version. Au lendemain de la publication incriminée, la FRMF a condamné de «fausses allégations», ajoutant qu’elle «usera de toutes les voies de recours pour protéger les membres de l’équipe nationale» contre les fausses informations «portant atteinte à leur comportement ou à leur vie privée dans l’exercice de leurs fonctions».

Pour sa part, Achkayen souligne qu’il n’est pas des principes de sa rédaction d’«occulter les exploits nationaux et de manquer à la défense des enjeux de la nation marocaine et de ses constantes bien connues». Par la même occasion, le site indique condamner «toutes les tentatives visant à pêcher en eaux troubles et à remettre en cause le patriotisme et le professionnalisme de ce média».

Dimanche, le Conseil national de la presse (CNP) a annoncé soumettre ce dossier à la commission de l’éthique professionnelle et des affaires disciplinaires, en considérant que l’article incriminé «ne peut être considéré comme un travail journalistique».