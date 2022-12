Maroc : Les Jordaniens bénéficieront dès le 10 janvier 2023 des visas électroniques

Les Jordaniens deviendront, à partir du 10 janvier 2023, les premiers ressortissants d’un pays arabe soumis au visa qui vont à bénéficier des e-visas délivré par le Maroc. L’annonce a été faite par un communiqué de l'ambassade du Maroc à Amman, repris par Alquds Al Arabi.

Ainsi, il a été décidé que les citoyens jordaniens bénéficieront d'un visa électronique pour entrer au Royaume du Maroc, à partir du 10 janvier 2023. L'ambassade a indiqué que cette décision s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre le Royaume du Maroc et le Royaume hachémite de Jordanie, et dans le cadre du renforcement des relations entre les deux peuples frères.

Elle a rappelé que le visa électronique est un permis personnel qui permet l'arrivée et le séjour sur le sol marocain, les Jordaniens devant ainsi soumettre leurs demandes via le système de gestion électronique des visas préparé à cet effet.

Les visas électroniques ont lancés par le Maroc en juillet dernier. Les autorités avaient défini trois catégories de ressortissants étrangers qui en bénéficieront. La première catégorie concerne les ressortissants de certains pays, dont la liste est définie par les autorités marocaines compétentes (Thaïlande et Israël comme première étape). La deuxième comprend les ressortissants étrangers disposant d’un titre de résidence ou de séjour valide au moins 180 jours à la date de dépôt de la demande du visa électronique et résidant dans l’un des pays de l’Union Européenne, des Etats-Unis, d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni, du Japon, de Norvège, de Nouvelle-Zélande et de Suisse.

Enfin, la troisième comprend les ressortissants étrangers titulaires de l’un des visas non électroniques de pays Schengen, des Etats-Unis, d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni, d’Irlande, et de Nouvelle-Zélande, à entrées multiples et valide au moins 90 jours à la date de dépôt de la demande du visa électronique.