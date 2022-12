Espagne : L'international marocain Abde Ezzalzouli reçu à la mairie d'Elche

Le maire d'Elche, Carlos González, ainsi que le conseiller aux sports, Vicente Alberola, ont réservé, la semaine dernière, un accueil officiel à l’international marocain Abde Ezzalzouli, à la mairie de la ville. Selon la presse espagnole, l’ailier au CA Osasuna, en prêt du FC Barcelone et résidant de Carrús, était accompagné de ses frères, Abdelmajid et Mohamed.

Le maire a assuré que «la ville d'Elche est fière qu'il y ait un si jeune garçon qui se démarque dans le football mondial et aussi sur la scène nationale en tant que joueur», poursuit la même source.

Le footballeur, né dans la ville de Beni Mellal, est arrivé en Espagne à l'âge de sept ans et s'est installé avec sa famille à Carrús, au nord d’Elche, où il a vécu jusqu'à son transfert au FC Barcelone. Il a ainsi étudié à l'école Jaime Balmes à Elche avant de fréquenter les instituts Joanot Martorell et Montserrat Roig de la ville située dans la province d’Alicante.

«Je suis arrivé ici grâce à l'effort constant et à l'influence des personnes les plus proches de moi, qui n'oublient jamais de me dire ce que je dois faire et de me guider», a confié le jour qui a brillé lors de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar aux côtés des autres joueurs de l’équipe nationale marocaine.