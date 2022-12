Maroc : Un musée virtuel pour immortaliser les exploits de l'équipe nationale

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication a annoncé, ce lundi, le lancement d'un musée virtuel qui regroupe toutes les photos et vidéos des réalisations des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le département explique que ce musée comprend toutes les photos et vidéos officielles, ainsi que des photos et des clips vidéo des supporters marocains, qui ont documenté des moments de joie lors du Mondial 2022 et la participation distinguée de l'équipe nationale de football à cette coupe.

Le musée comprend aussi des photos et vidéos de l’accueil populaire officiel des éléments du Onze national à Rabat ainsi que celles de l’audience accordée par le roi Mohammed VI aux Lions de l’Atlas et leurs mères. «Ce musée restera également ouvert à tous, pour y ajouter des photos et des vidéos qui perpétuent cet exploit national historique, afin que ces moments restent documentés et à la disposition de tous les citoyens», explique le ministère, qui invitent les fans et les supporters à partager leurs photos et vidéos de l'exploit des Lions.