Le fils de Zinedine Zidane s’est marié à Marrakech

Le fils aîné de Zinedine Zidane, Enzo Zidane a célébré son mariage à Marrakech avec la mannequin et activiste vénézuélienne Karen Goncalves. La cérémonie privée s’est déroulée dans la ville ocre, le 23 décembre, en présence des parents du couple, d’Elyas et Lucas Zidane, frères d’Enzo et d'amis proches. L’annonce a été confirmé par le footballeur, qui a publié sur Instagram une photo de lui et de son épouse en tenues de mariés.

Enzo et Karen, déjà parents d’une petite fille, Sia, née le 19 mai 2022, ont dû reporter leur cérémonie de mariage en raison des restrictions sanitaires dues à la Covid-19. Ils se sont rencontrés en 2018 et ont annoncé leur fiançailles à l'été 2020.

Enzo est le premier enfant de l’ancien entraîneur du Real Madrid et ex-international français. Il évolue actuellement au poste de milieu de terrain au CF Fuenlabrada en Espagne.