Lutte contre le Sida : Une campagne de sensibilisation et de dépistage à Casablanca

L'association de lutte contre le Sida a organisé, samedi à Casablanca, une campagne de dépistage et a initié des actions pour informer sur cette maladie et mettre en lumière l'importance du traitement dans un stade précoce pour pouvoir guérir. La présidente de l'association de lutte contre le Sida (section Casablanca), Noura Mahad a indiqué dans une déclaration à M24, que cette action a été mise en place à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, soulignant qu'elle cible particulièrement les jeunes et les personnes à risque.

L'association a de même permis à ces catégories de bénéficier d'un test rapide et gratuit pour permettre aux porteurs du virus de démarrer le traitement adéquat dans un stade précoce. Elle a de même souligné que le traitement est remis gracieusement, ce qui permis aux marocains et même aux résidents d'en bénéficier.

Pour sa part, le directeur de l'association (section Casablanca), Youssef Mazi a mis l'accent sur le recul du nombre de tests de dépistage lors des deux dernières années à cause de la pandémie, soulignant que le Sida existe toujours et se propage particulièrement parmi les jeunes. Oussama Sahili, volontaire au sein de l'association, a de son côté mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation, rappelant que le Sida se transmet à travers le sang et les relations sexuelles non protégées ou de la maman à son bébé.