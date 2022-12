Affaire Pegasus : «Le PSOE ne me soutient pas pour ne pas gêner le Maroc», déplore Cembrero

Le 13 janvier, un tribunal de Madrid examinera une plainte déposée par le gouvernement marocain contre Ignacio Cembrero. Rabat exige du journaliste espagnol des preuves attestant qu’il a été bel et bien victime d’espionnage orchestré par les services secrets marocains via le logiciel israélien Pegasus.

A trois semaines de ce procès, dans des déclarations faites dimanche à la presse, Cembrero a pointé le PSOE, que dirige Pedro Sanchez. «Personne, ni en public ni même en privé, ayant une carte du PSOE ne m'a exprimée sa sympathie ou son soutien, ce qui me cause un certain malaise, une certaine tristesse. Le Parti socialiste ne se prononce pas pour ne pas incommoder le Maroc», a-t-il déploré. Par le passé, Cembrero a longtemps travaillé au quotidien El Pais, proche des socialistes.

Pour rappel, en mai 2022, la justice espagnole avait ordonné, de classer l’enquête, ouverte suite à la plainte présentée par Ignacio Cembrero pour l'espionnage de son téléphone via le logiciel Pegasus. Cette décision faisait suite aux conclusions du parquet de Madrid, qui avait demandé, en octobre 2021, de suspendre provisoirement l'affaire, arguant qu'il n'y avait pas «de raisons suffisantes pour accuser une ou plusieurs personnes en tant qu'auteurs, complices ou dissimulateurs».

Dans le sillage des résultats de l’enquête menée par Amnesty International et Forbidden Stories, le journaliste Cembrero avait saisi, fin juillet 2021, le parquet général de Madrid pour des allégations d’espionnage à travers le logiciel Pegasus. Dans sa plainte, il a tenu les autorités marocaines pour responsables du piratage de son téléphone.

La Commission d’enquête du Parlement européen sur Pegasus a auditionné Ignacio Cembrero, le 28 novembre.