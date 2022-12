Italie : Un Marocain arrêté pour avoir poignardé son ex-femme à Bologne

Un Marocain âgé de 31 ans a été arrêté à Bologne, ce weekend, après avoir poignardée à la gorge son ex-femme, à l’aide d’un objet tranchant. Selon la presse italienne, le drame est survenu devant les yeux des trois enfants du couple, dont l'aîné n'a que sept ans.

La femme se trouvait avec ses enfants dans une chambre louée. Âgée de 25 ans, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Maggiore pour subir une intervention chirurgicale d'urgence. Si la victime a quitté le bloc opératoire, son état reste grave.

La presse souligne que le Marocain ne serait pas à sa première agression. En octobre 2020, il a été arrêté en flagrant délit devant un hôtel de Trebbo di Reno et accusé d'agression sexuelle et de tentative de meurtre aggravée contre une Roumaine de 27 ans avec qui il avait une liaison. Pour cette dernière accusation, qui a ensuite été classée comme blessure grave, il a été condamné à un an de prison en novembre 2021 et a été acquitté de l'accusation d'agression sexuelle.

La même source ajoute que même sa femme l'avait dénoncé, en 2019, pour mauvais traitements, mais l'homme a ensuite été acquitté en justice et le couple s'est finalement réconcilié pendant un certain temps.

Après le drame, l’homme, qui a également des antécédents de trafic de cocaïne, a pris la fuite en volant une voiture, avec laquelle il a eu un accident. Il a ensuite été arrêté, détenu au commissariat à la disposition des enquêteurs, puis conduit en prison. Un procureur pour coordonner l'enquête a été désigné, tandis que les trois enfants ont été provisoirement confiés aux services sociaux.