Mondialito 2023 : Rabat et Tanger désignées comme villes hôtes

Alors que le Maroc accueillera, du 1er et le 11 février 2023, la Coupe du monde des clubs, deux villes marocaines ont été choisies pour les demi-finales et la finale de ce rendez-vous footballistiques. Selon Le360, qui cite ses sources, le choix s'est porté sur Rabat et Tanger.

Ainsi, les demi-finales se joueront à Tanger, alors que la finale est attendue à Rabat, explique-t-on, en précisant que le Wydad de Casablanca, champion du Maroc et d’Afrique en titre, disputera son premier match dans la capitale du Royaume. La même source rappelle que le Wydad de Casablanca et Al Ahly, vice-champion d'Afrique en titre, seront accompagnés du champion d'Europe, le Real Madrid, du vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo, du vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF, les Sounders de Seattle et d’Auckland qui a remporté la Ligue des Champions de l’OFC (Océanie).

La semaine dernière, la Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé qu’elle confie l’organisation de la Coupe du monde des clubs au Maroc, à l’issue d’une réunion de l’instance, tenue vendredi 16 décembre à Doha, dans le contexte du Mondial 2022. Le choix du Maroc intervenu après plusieurs mois, durant lesquels la FIFA n’a pas été en mesure de trouver un pays hôte pour organiser la manifestation, initialement reportée à cause de la crise sanitaire du Covid-19.