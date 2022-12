La FRMF dément les fausses accusations​ de salafisme touchant Zakaria Aboukhlal

La Fédération royale marocaine de football a réagi, ce samedi, à un article de presse qualifiant l’international marocain Zakaria Aboukhlal de «salafiste». «Suite à la publication par l'un des journaux électroniques d'un article touchant à la personne et au comportement de l'international marocain Zakaria Aboukhalal lors de sa participation avec l’équipe nationale à la Coupe du monde du Qatar 2022, la Fédération royale marocaine de football dément catégoriquement fausses accusations qui l'ont touché dans cet article», indique-t-elle dans un communiqué. «Le joueur a fait preuve d'un comportement exemplaire aux côtés de ses collègues afin d'obtenir des résultats honorables pour l’équipe nationale dans cet événement mondial», poursuit le communiqué.

La fédération, tout en exprimant «sa ferme condamnation des atteintes portées par ce site à la personne et au comportement du joueur Zakaria Aboukhlal, et à travers lui, à l'image de l'équipe nationale», annonce qu’elle compte recourir aux mesures légales pour protéger les membres de l'équipe nationale de football et réfuter toutes les fausses allégations affectant leur comportement ou leur vie privée dans l'exercice de leurs fonctions nationales.

Vendredi, le journal électronique arabophone Achkayen a publié un article pointant les «manifestations» qui auraient «presque parasité» la réalisation historique des Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022. «Par ces manifestations, nous entendons ces pratiques qui ont été émises par le joueur Zakaria Aboukhlal, à partir des actions et des révélations de référence religieuse salafiste et qui ont poussé les médias étrangers à parler d’une infiltration daechienne de l'équipe nationale», ajoute la même source, qui dresse un portrait du joueur, non sans critiquer ses apparitions présumées avec des «salafistes» en Europe. Le média a même accusé l’international marocain d’avoir «cherché, pendant le Mondial 2022, à attirer le plus grand nombre d'adeptes à son orientation et le courant religieux qu'il suit».