Diaspo #268 : Fatima Zahra Astar, une entrepreneure à la conquête du Sénégal

En grandissant au Maroc, Fatima Zahra Astar a été une touche-à-tout, sans savoir que ses compétences en économie et en comptabilité, sa maîtrise de plusieurs langues et ses connaissances en informatique allaient lui servir d'atouts. Née en 1981 à Casablanca, la Marocaine a ainsi suivi un parcours en économie à l’Université Hassan II, couplé à plusieurs formations en langue anglaise, en comptabilité et en informatique.

«Tous ces outils m’ont bien servi lorsque je suis venue au Sénégal. Parfois, nous nous interrogeons sur nos choix de formation. En fin de compte, ces connaissances finissent toujours par nous servir», confie-t-elle à Yabiladi depuis Dakar, où elle s’est installée, avec son mari, depuis 2008.

Fatima Zahra avait rencontré son mari turc au Maroc quelques années auparavant. Le couple a ensuite ouvert une entreprise d’importation et de distribution dans le royaume en 2006. Un projet que le couple finit par abandonner. Son mari étant déjà actif au Sénégal et au Mali, il se contentait d’importer et de vendre les produits à des Libanais basés dans le pays d’Afrique de l’Ouest. Le couple plie alors bagage pour Dakar.

Dans le pays de la Teranga, le couple commence alors par l’importation et la distribution, en travaillant avec des entreprises basées en Turquie et en Corée du Sud. Pour ce faire, une première entreprise, «Rls distribution», est alors créée. Voyant l’activité croître, le couple lance alors une deuxième société, «Vera distribution», pour importer des jus à base d’Aloe vera depuis la Corée du Sud.

«Nous avons d’abord opéré dans la droguerie, hygiène et produits en plastique. Aujourd’hui, Dieu merci, nous sommes bien placés et présents dans tous les supermarchés et vendons à tous les grossistes. Nos produits sont présents à Auchan, Casino, Exclusive hypermarché et les stations Total, Edk et Shell à travers tout le Senegal et travaillons aussi avec le Mali et le Burkina Faso.» Fatima Zahra Astar

Un succès que le couple doit notamment à son premier produit. «Ce sont des pompes à eau manuelles, qu’on a nous-même dessinées et fabriquées, avant de devenir notre produit phare et ce, depuis une dizaine d’années. Ce produit nous a donné une visibilité», reconnait la Marocaine.

Défis et intégration

Toutefois, installer un business dans un pays étranger n’a pas été facile pour le couple. «Lorsqu’on arrive dans un autre pays, on ramène des connaissances, un savoir-faire et une mentalité. Sur place, il faut s’adapter aux mentalités et à la culture. Au départ, il était difficile de trouver les bonnes personnes pour nous assister», confie l’entrepreneure marocaine. «Même pour la culture d’entreprise, il y a des différences entre le Maroc et le Sénégal», ajoute-t-elle.

Fatima Zahra évoque aussi des problèmes pour le dédouanement, les négociations avec certains clients, la gestion de stock ainsi que la disponibilité de certains produits surtout pendant la pandémie et avec la crise sanitaire, qui a fait augmenter le coût du transport international «de 200% jusqu'à 300%». Elle rappelle également que la vie reste «très chère» au Sénégal, alors que «le Smig ne dépasse pas 100 euro».

En revanche, la Marocaine affirme son intégration dans la société sénégalaise a été facile. «J’ai de la chance d’être Marocaine car les Sénégalais nous apprécient beaucoup. Ce n’était pas toujours facile certes, mais mon identité et ma culture marocaines m’ont beaucoup aidé», estime-t-elle.

C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé Fatima Zahra et son mari à demander la nationalité sénégalaise. «Etant Marocaine, je n’ai pas de visa pour le Sénégal. Mais pour mon mari, il devait avoir une carte de séjour et la renouveler chaque trois mois. Cela devenait pénible», se rappelle-t-elle.

Nationalité sénégalaise et ambitions marocaines

Après que les autorités sénégalaises ont décidé d’imposer aussi des cartes séjours aux Marocains installés dans le pays, l’entrepreneure effectue les formalités mais, devant se rendre au Maroc, promet de ramener le reste des papiers, dont son casier judiciaire. «Le commissaire chargé de l’affaire a alors mis mon dossier à côté pour voir si j’allais tenir ma promesse. En rentrant, j’ai tenu ma parole. En lui évoquant le cas de mon mari, il m’a promis de nous aider», se remémore-t-elle.

Le couple ayant bouclé dix ans au Sénégal, il décide alors de déposer une demande de nationalité. «J’ai déposé le dossier un vendredi. La signature du président sénégalais a été rapide. Le lundi d’après, j’avais déjà reçu le décret avant mon mari», raconte la Marocaine qui parle, outre la langue arabe et française, le turc, l’anglais ainsi que le wolof, parlé par 80% des Sénégalais. Un dialecte qu’elle a appris avec ses collaborateurs et qui reste «plus facile que le turc», comme elle le reconnaît.

Alors que le projet du couple au Maroc n’a pas donné les résultats escomptés, Fatima Zahra tient toujours à le relancer.

«J’aimerai bien visé le Maroc qui est toujours dans mes plans. Plusieurs personnes d’ici nous réclament des produits alimentaires du royaume. Auparavant, j’achetais moi-même de l’huile d’olive du Maroc pour la redistribuer ici il y a quelques années. Jusqu’à aujourd’hui, des restaurants m’appellent pour ce produit.» Fatim Zahra Astar

Un projet entrepreneurial que le couple comptait relancer courant 2020. «Avant la crise Covid-19, nous étions déterminés à relancer le projet au Maroc mais nous avons fini par renoncer. Nous verrons d’ici l’année prochaine», conclut la Marocaine.