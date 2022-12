Etats-Unis : Le budget Défense 2023 signé par Biden en faveur du Maroc

C’est désormais officiel. Le président américain Joe Biden a signé, vendredi, la Loi sur l'autorisation de la défense nationale (NDAA) pour l’année fiscale 2023, a indiqué la Maison blanche dans un communiqué.

Comme annoncé par Yabialdi, la copie 2023 ne conditionne pas la coopération militaire et sécuritaire avec le Maroc à son engagement à ouvrir des négociations avec le Polisario sur l’avenir du Sahara. Pour rappel, l’adoption du projet de la NDAA 2023 a fait l’objet d’un accord entre les démocrates et les républicains au Sénat et à la Chambre des représentants. Une entente scellée par un communiqué entre les leaders des deux grands partis.

La NDAA n’a pas retenu aussi la proposition du sénateur James Inhofe de transférer la prochaine édition de l’exercice militaire «African Lion», loin du Maroc. Ce grand défenseur du Polisario avait justifié, en juin dernier, sa requête par les «obstacles» dressés par le royaume en vue de parvenir à un règlement du dossier du Sahara.



Cette absence de restrictions est un signal fort attestant que la reconnaissance, actée le 10 décembre 2020, par l’ex-président Donald Trump de la marocanité du Sahara est loin d’être une initiative personnelle mais traduit bel et bien une position de l’establishment aux Etats-Unis, prise dans un contexte géopolitique régional mouvementé.

Contrairement à l’année dernière, l’examen de la NDAA 2023 à la Chambre des représentants et au Sénat a été totalement ignoré par les médias de l’Algérie et du Polisario.