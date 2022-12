Automobile : Faurecia investit 150 MDH dans une nouvelle usine à Salé

Un protocole d'accord relatif à la création d'une nouvelle usine de découpe, animation et production des coiffes textiles et cuir pour les sièges automobiles, a été signé, vendredi à Casablanca, par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et le directeur général des opérations de Faurecia au Maroc et en Tunisie, Taoufik Laamiri. Ce protocole avec Faurecia, société du groupe Forvia, vise à investir plus de 150 millions de dirhams (MDH) dans le lancement d'une nouvelle unité du groupe au Maroc, à Salé, en vue de consolider sa position dans l’écosystème automobile, indiquent les deux parties dans un communiqué, notant que cet investissement permettra la création de 1 400 emplois directs à l'horizon 2028.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations du roi Mohammed VI, de faire de l'investissement productif un levier essentiel pour la création d'emplois, la relance de l'économie nationale et l’accélération de l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs, souligne la même source. S'exprimant à cette occasion, Ryad Mezzour a indiqué qu'avec ce nouvel investissement, la plateforme automobile marocaine confirme son attractivité et la confiance dont elle jouit auprès des acteurs de l’écosystème. «Ce nouvel engagement d'un leader mondial atteste de la dynamique d’investissements soutenue que connaît notre plateforme et de sa grande compétitivité», a ajouté le ministre.

Faurecia est un leader mondial de la technologie automobile. Avec 250 sites industriels, 39 centres de R&D et 111 000 collaborateurs répartis dans 33 pays, elle opère dans quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Faurecia Electronics et Clean Mobility. En 2021, le Groupe a réalisé 15,6 milliards d'euros de chiffre d’affaires.

Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie des indices CAC Next 20 et Euronext CAC 40 ESG. Le groupe est présent au Maroc depuis 2008 à travers 3 unités de production (2 usines à Kénitra et 1 usine à Salé).