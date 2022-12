Maroc : 24 ONG interpellent la FRMF sur la visibilité de la langue amazighe

24 organisations de la société civile ont transmis, vendredi 23 décembre, un courrier à la Fédération royale marocaine de football (FRMF), pour une meilleure mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe dans les activités de l’instance. Consultée par Yabiladi, la lettre adressée à Fouzi Lekjaa, président de la fédération, félicite tout d’abord cette dernière pour «les résultats extraordinaires réalisés par notre équipe nationale, durant les compétitions de la Coupe du monde au Qatar et son accession au carré d’or, en tant que premier pays africain qui a réalisé cet exploit historique».

Par ailleurs, les signataires indiquent vouloir attirer l’attention sur des «lacunes constatées lors des rencontres footballistiques ainsi qu’au moment de l’accueil de l’équipe nationale à son retour au pays, relatives à l’exclusion de la langue officielle amazighe». «L’officialisation de la langue amazighe est suivie de la promulgation d’une loi organique de mise en œuvre de son caractère officiel», qui est publiée dans le Bulletin officiel le 1er octobre 2019. «Ladite loi stipule dans son article 3 que l’Etat œuvre, avec tous les moyens disponibles, au renforcement de la communication en langue amazighe, son développement et son utilisation dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique», rappelle la missive.

«En outre, l’article 27 stipule que l’amazighe est langue officielle de l’Etat et patrimoine commun de tous les Marocains», ajoute la même source. Et de rappeler que cette même loi prévoit «l’utilisation de la langue amazighe, au côté de la langue arabe» dans la signalétique et les frontons des services publics, des institutions et édifices publics, les Conseils et organismes constitutionnels et les Conseils et organisations élus, entre autres. Ce texte prévoit aussi qu’on écrit la langue amazighe «au côté de l’arabe sur les véhicules de transports publics ou appartenant à des services publics, particulièrement le parc automobile des services publics», ainsi que les «avions, bateaux enregistrés au Maroc et trains».

La lettre estime, par ailleurs, que les tenues des joueurs de l’équipe nationale (hommes et femmes) sont «des symboles de l’Etat marocain et de ses institutions ainsi que les bus de transports des joueurs et tous les supports utilisés par la Fédération», d’où l’importance d’y appliquer le caractère officiel de l’amazighe.

Du point de vue médiatique, les signataires recommandent de «faire recours au service des journalistes s’exprimant en amazighe dans les médias, dans les différentes émissions des radios et télévisions nationales».