Drame migratoire à Melilla/Nador : L'affaire en Espagne classée sans suite

L’enquête ouverte par la justice espagnole sur la mort d’au moins 23 migrants subsahariens ayant tenté de pénétrer, fin juin, à Melilla depuis le Maroc a été classée sans suite. Une décision prise par le parquet, faute d’éléments suffisants contre les forces de l’ordre espagnoles.

«Le parquet a classé l’enquête» sur ce drame car il n’a «pas identifié de signes de délit dans les agissements des agents des forces de sécurité» espagnoles, a annoncé, vendredi 23 décembre, le ministère public, dans un communiqué repris par l’AFP et la presse espagnole. «On ne peut pas conclure que l’action des agents ait augmenté le risque pesant sur la vie et l’intégrité physique des migrants et on ne peut donc pas les inculper d’homicide involontaire», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Selon le parquet, «aucun des agents n’a eu connaissance» de la chute de migrants les uns sur les autres depuis la clôture séparant Melilla du Maroc «et de ses conséquences fatales», et n’a su «qu’il y avait des personnes en situation de risque qui nécessitaient de l’aide». D’après les éléments rassemblés durant les six mois d’enquête, «l’attitude des migrants» a été «constamment hostile et violente, envers les agents marocains et espagnols», souligne-t-il par ailleurs.

Le parquet précise toutefois avoir transmis aux responsables des forces de sécurité des éléments pour d’éventuelles poursuites disciplinaires contre des agents suspectés d’avoir jeté des pierres sur des migrants. Il appelle en outre les autorités espagnoles à «mettre en œuvre les mesures nécessaires» afin que les migrants puissent déposer des demandes d’asile en bonne et due forme et n’aient plus à tenter de franchir la frontière illégalement.

Le 24 juin, près de 2 000 migrants, en majorité originaires du Soudan, avaient tenté d’accéder à Melilla depuis le Maroc. Selon les autorités marocaines, au moins 23 migrants ont péri dans cette tragédie qui représente le bilan humain le plus lourd jamais enregistré lors des tentatives d’intrusion de migrants à Melilla ou à Ceuta.