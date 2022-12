Turquie : Un Marocain bientôt expulsé pour avoir demandé à une caissière de porter un foulard

Un ressortissant marocain, filmé dans un supermarché d'Istanbul alors qu'il tentait de convaincre une caissière de porter un foulard, est sur le point d’être expulsé de la Turquie. Selon le quotidien turc Hurriyet Daily News, Marouane E. a été filmé, il y a quelques jours, par une cliente du supermarché, alors qu’il menait une conversation avec une caissière, qu’il a invitée à «couvrir» ses cheveux.

«Ils vendent de l'alcool et des cigarettes dans ce supermarché. Normalement, vous n'avez pas besoin de montrer vos cheveux. C'est un péché», déclare-t-il dans la vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans les mêmes séquences, une cliente qui a été témoin de l’échange réagit, en filmant l’échange. Elle rappelle au Marocain qu’il se trouve «en République de Turquie». «Jje sais où je suis. Dieu merci, il y a l'islam ici, n'est-ce pas ?» lui rétorque l’homme. «Nous vivons ici dans un pays démocratique. Ce ne sont pas vos affaires qui travaillent où ou ce qu'ils font», lance l’auteure de la vidéo.

Le Marocain a été finalement arrêté après que la vidéo a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux. Il a été inculpé pour «provocation du public avec rancune et discours de haine» et remis au centre de renvoi du district de Tuzla pour les procédures d'expulsion. Selon le journal, l’homme ne serait pas à son premier incident et aurait déjà fait des remarques similaires à une autre caissière.