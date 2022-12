Maroc : Le méga concert «Stars in the Place» prévu le 29 décembre 2022 à Marrakech

La place de Jemaâ El Fna à Marrakech se prépare pour accueillir, le 29 décembre 2022, le Méga Concert Stars in the Place, avec des shows offerts par un aréopage d'artistes de renommée internationale. Initié par Lamalif Group, cet évènement connaîtra la participation de Dadju, Nej, Naps, Rym, Black M, Linh, Eva, Grini, et Camélia Jordana, ainsi que le cofondateur de Stars in the Place, l'icône mondiale, Gims. Cette manifestation «honore le Maroc, comme terre d'ouverture, de paix, de tolérance, de dialogue, et de fraternité», expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Ce rendez-vous musical offert gracieusement au grand public a pour vocation de contribuer à la démocratisation du divertissement et à la promotion de la culture. Le choix de Jemaâ El Fna, «plateau artistique éclectique», n’est pas un hasard. Le communiqué partage que les artistes invités, faisant exploser les compteurs avec des tubes aux millions de vues sur les réseaux sociaux, sont suivis et appréciés par le jeune public marocain. Pour cette édition 2022, sont prévus l’aménagement d’un village premium et d’une zone VIP, avec au menu, un programme riche et varié animé par les partenaires de l’événement.

La directrice exécutive au sein du comité d'organisation, Houda El Khatib, que le le méga-concert «Stars in the Place» est au standing international, illustrant l’ambition de faire évoluer et consolider l’offre. Citée dans le communiqué, Houda El Khatib précise que l'objectif est d’offrir la meilleure expérience possible à un public avide de nouveautés. Elle a également déclaré que «l’édition 2022 de Stars in the Place est celle de la maturité et de la consolidation des acquis», faisant savoir que le méga-show reste l’ADN de l'évènement.

D'après les organisateurs, quelque 200 000 spectateurs sont attendus en termes de fréquentation lors de cette édition 2022. En 2019, 140 000 personnes ont assisté au show, faisant de «Stars in the Place», l’un des événements majeurs de l’agenda culturel et événementiel.

L’aménagement d’un village d’animation premium est toutefois la grande nouveauté de cette édition, concluent les organisateurs. Il sera étalé sur un tapis rouge et sera une reproduction de la place Jemaâ El Fna, notamment avec des espaces et des animations afin d'honorer la culture marocaine dans toute sa richesse et sa diversité, à commencer par la halqa, le folklore musical et l’art de la gastronomie,