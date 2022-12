Maroc : «Orange Corner» met à l'honneur 15 startups de la région de Fès-Meknès

Un Demo Day a été organisé par l'ambassade des Pays Bas, vendredi 16 décembre, pour marquer la fin de la troisième édition du programme «La Caravane Orange Corners» et le décernement des prix Orange Corners Innovation Fund (OCIF) de la cohorte Fès-Meknès. L'initiative a permis à cinq startups de la région d'être subventionné, parmi les quinze bénéficiaires de formations, master class, séances de coaching individuelles, mentoring et d’accompagnements personnalisés, durant six mois. Ce programme a été conjointement organisé par l'incubateur social Bidaya, œuvrant pour l'entrepreneuriat à fort impact, et le ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Lors de la rencontre, la startup Dom Green Energy, spécialisée dans la production d'électricité propre durable et abordable, a été subventionnée à la hauteur de 500 000 dirhams. Foodeals, ayant pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire a, pour sa part, reçu 400 000 DH. La même somme a été attribuée à l'académie de programmation Elite Corners Academy, proposant des cours de programmation pour les ingénieurs qualifiés. La marque de vêtement Novalook, adaptée aux personnes en situation de handicap a également été subventionné de 400 000 dirhams. En ce qui concerne le nouveau concept ayant l'ambition de former et recruter des personnes en situation de handicap, Happy place, il recevra 300 000 AD.



Le jury ayant délibéré pour attribuer ces prix était composé de différentes parties prenantes de l'écosystème entrepreunarial, à savoir : El Mehdi Laraqui Houssaini, premier vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services à Fès-Meknès, Ouiam Sentissi, responsable du bureau régional de la fondation création d’entreprises-groupe banque centrale populaire, Laïla Abouhalim, fondatrice du centre d’entrepreneuriat Bridges to the Future, Kenza Joullanar, responsable de Bidaya et Adil Raitab, conseiller économique à l’ambassade des Pays-Bas au Maroc.

Les critères de sélection étaient principalement l’innovation apportée par le projet, l’impact social et environnemental du projet, la viabilité et l’évolutivité du projet, ainsi que l’équipe qui porte le projet.

La Caravane Orange Corners aura lieu tous les six mois dans une autre région du Maroc, la prochaine édition ayant lieu Caravane Orange dans la région du Souss-Massa. Le but de l'initiative étant d'offrir aux jeunes entrepreneurs d'Afrique et du Moyen-Orient une formation, un mentorat, un coaching, un réseau, un financement et des installations pour démarrer et développer leur entreprise.