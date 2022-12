Maroc : La production d’énergie électrique en hausse de 1,5% à fin octobre

La Direction des études et des prévisions financières (DEPF) a dévoilé une hausse de 1,5% de production d’énergie électrique au niveau national, à la fin octobre 2022. En comparaison, la hausse était de 6,2% une année auparavant. La DEPF a fait savoir, au mois de novembre, que cette évolution s'expliquait par le renforcement de la production de l’ONEE, et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13.09, qui prévoit d'agir en synergie avec la politique énergétique nationale.

Tout cela a tout de même été atténué par le recul de la production privée. En ce qui concerne l’énergie appelée nette, correspondant à l'ensemble des quantités d'énergie mises à la disposition de la consommation nationale, cette dernière s’est accrue de 5,4% au terme des dix premiers mois de 2022, après une hausse de 5,7% un an plus tôt. Dans ces conditions, le volume de l’énergie importé a augmenté de 171,1%, soit presque x4 à la fin octobre 2022, alors q'une baisse de 8,2% avait été relevée par la DEPF une année auparavant. L'entité souligne également que le volume exporté a, quant à lui, considérablement reculé.

Pour ce qui est de la consommation de l’énergie électrique, sa croissance s’est consolidée à 5,3% à fin octobre 2022, après 4,9% au terme du premier semestre 2022 et 5,7% à fin octobre 2021. Cette progression résulte de l’accroissement à hauteur de 7,4% des ventes de l’énergie de «très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs». La note ajoute que cette évolution a aussi bénéficié de l’augmentation des ventes destinées aux distributeurs de 4,3% et aux ménages de 4,2%.

Par rapport à la même période pré-crise, fin octobre 2019, la production de l’énergie électrique s’est accrue de 3% et la consommation de 8,2%. A fin juin 2022, la hausse concernant la production était de 3% et de 7,1 % pour la consommation.