Marrakech : Le permis d'un chauffeur de taxi retiré pour avoir escroqué un YouTubeur

La préfecture de la région de Marrakech a décidé, jeudi, de retirer le permis de confiance d’un chauffeur de petit taxi, accusé d'avoir escroqué un célèbre YouTubeur britannique. Selon des sources locales, le chauffeur de taxi a demandé à son client 350 dirhams pour un transfert de l'aéroport international de Marrakech-Menara à Jamaa El-Fna. Le chauffeur, qui a reçu 400 dirhams du client, aurait même tenté de garder les 50 dirhams à l’arrivée.

La décision prise à son encontre émane de la direction des affaires économiques et sociales de la wilaya de Marrakech-Safi, après que le YouTubeur Simon Wilson a publié une vidéo de son voyage au Maroc, visionnée par des milliers d’internautes.

Le YouTubeur britannique, après s’être rendu de l’arnaque, a publié une deuxième vidéos sur les réseaux sociaux, documentant son échange à la fin avec le chauffeur, qui a tenté de garder les 400 dirhams pour le trajet, arguant que les 50 dirhams seraient un «pourboire».

Les autorités compétentes fixent le prix de 70 dirhams pour les petits taxis et 100 dirhams pour les grands pour les transferts de passagers marocains et étrangers vers et depuis l'aéroport international de Marrakech Menara et ce, en direction de toutes les parties de la ville ocre.