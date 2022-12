Kelaa des Sraghna : Des MRE d'Italie font don de quatre ambulances

Des MRE établis en Italie ont fait don de quatre ambulances qui seront mis au service de la population de la province de Kelaa des Sraghna. Selon plusieurs sources médiatiques, le port de Tanger Med a vu, cette semaine, l'arrivée des quatre véhicules en provenance d'Italie, qui seront remis à quatre associations locales pour leur exploitation au profil des habitants des régions reculées de ladite province.

L’opération intervient après des actions menées par le coordonnateur de l’Entraide nationale à Marrakech, après la réception d’une demande émise par l’association El Ouafaa pour le développement établie dans la commune Fraita et trois autres ONG de la province pour entamer la procédure d'exonération des droits de douane à l'importation.

Badr Bouslama, responsable de l'association Al Mountada assarghini pour le bien et le développement, établie à Douar Simo (commune rurale Znada), a assuré que les démarches douanières et administratives au port de Tanger Med se sont déroulés dans de bonnes conditions et que les quatre ambulances sont en route vers la région.

«Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par certains bienfaiteurs de la population de Ka Kelaa des Sraghna, membres de la communauté marocaine résidant en Italie et en Espagne, pour renforcer l'offre de santé au niveau régional, dans le but de faciliter l'accès aux services de santé», ajoute-t-on de mêmes sources.