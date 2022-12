Maroc : Des élus fustigent la couverture de l'accueil des Lions par les chaînes du pôle public

La polémique sur la qualité de la couverture médiatique de l’accueil, mardi, des Lions de l’Atlas à Rabat, par les chaînes du pôle public, arrive au Parlement. Plusieurs groupes parlementaires ont appelé à la tenue d’une réunion de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, du directeur du pôle public et des directeurs des chaînes publiques.

Dans ce sens, le groupe parlementaire de l’USFP a appelé, cette semaine, à prendre les mesures nécessaires afin de surmonter les problèmes professionnels et techniques qui ont accompagné la couverture de l'événement de l’accueil des Lions de l'Atlas, estimant que cette couverture «n'a pas atteint le niveau de représentation honorable du football national lors de la Coupe du monde au Qatar».

Pour sa part, Mohamed Ghiath, chef du groupe RNI à la Chambre basse a estimé, dans une déclaration à Hespress, que «le pôle public ne suit pas les événements au Maroc». «On se demande où va-t-on avec cette approche, que ce soit au niveau des ressources humaines ou de l'équipement ?»

Le groupe du Mouvement populaire (MP) a adressé, à son tour, une question écrite sur «la médiocrité de la retransmission télévisée de l'accueil populaire de l'équipe nationale», notant que «la retransmission télévisée de cet événement s'est caractérisée par une mauvaise qualité, que ce soit au niveau de la production ou du son, ce qui a soulevé la colère des citoyens et gâché leur joie».

Les élus du parti de l’Epi ont demandé à clarifier «les raisons de la confusion que la retransmission télévisuelle a connue, les mesures prises pour déterminer les responsabilités ainsi que les mesures qui pourraient être prises à l'avenir pour éviter les erreurs».