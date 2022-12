ADM fait le point sur l'état d'avancement du triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid

L'état d'avancement des deux derniers lots du chantier de triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, lancé par la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), s'élève à près de 30%. Lors d'un workshop, organisé jeudi au profit de la presse, le directeur général d'ADM Projet, la filiale d'expertise technique d'ADM, Omar Sikkal a souligné que ce chantier figure parmi les plus importants chantiers dans la région de Casablanca-Settat, notant que le projet concerne un linéaire de 60 km allant de la bifurcation de Mohammedia jusqu'au nœud autoroutier de Berrechid en passant par la bifurcation de Lissasfa, réalisé pour un budget global de plus de deux milliards de dirhams.

Il a rappelé que ce tronçon qui relie le nord et le sud et l'est et l'ouest du Royaume desservant des infrastructures vitales est à fort trafic avec une moyenne de 70 000 véhicules par jour dans les jours ordinaires et pouvant atteindre près de 100 000 lors des jours de vacances et fêtes, notant que le grand souci de la société était de préserver la sécurité et le confort des usagers de l'autoroute.

Durant les dernières années, le trafic autoroutier s'est considérablement densifié sur l’axe Casablanca-Kénitra. Et afin de prévenir tout engorgement de la circulation dans le futur, l'ADM a lancé plusieurs chantiers structurants pour fluidifier le trafic sur cet axe stratégique tout en veillant sur la sécurité de ses clients-usagers.

Parmi ces chantiers, figure le projet de triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, qui a pour objectif de fluidifier le trafic transitant par le grand Casablanca et de faciliter l’accès aux équipements socio-économiques de la région, notamment à l’aéroport international Mohammed V.