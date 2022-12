Casablanca : Le développement intégré en débat lors du lancement de la 6e édition d'«Al Omrane Expo»

Le groupe Al Omrane a organisé, jeudi 22 décembre à Casablanca, une conférence sous le thème de «l’Aménagement urbain : levier d’un développement intégré». Cet évènement a inauguré la 6e édition du salon «Al Omrane Expo», repoussé depuis deux ans en raison de la pandémie. L’opérateur public de l'habitat et de l'aménagement a tout de même tenu à ce que l’évènement ait lieu, comme l’a expliqué Badr Kanouni, PDG du groupe, dans le but de répondre aux défis que constitue la région de Casablanca dans le secteur de l’habitat, alors que les contraintes climatiques et démographiques s'accentuent.

Lors de la rencontre, chaque intervenant a rappelé l'ampleur du phénomène d’urbanisation au Maroc, décrit comme une tendance irréversible, couplé à l’exode rural et à l’augmentation démographique. C’est dans ce cadre qu'ils ont partagé leur volonté de permettre l’accès à des logements décents, pour un cadre de vie décent. Badr Kanouni a notamment évoqué la nécessité d’anticiper les besoins au niveau territorial, ce qui induit une planification à court, moyen et long terme.

La protection de l’environnement a aussi été un thème fort, notamment appuyé par la maire de Casablanca qui a parlé de «ville verte» pour décrire le plan d’action concernant l’habitat dans la capitale économique. Nabila Rmili a notamment rappelé que la ville est bien au-dessous du minimum international en termes d’espace vert par habitant. Sa volonté est de faire de Casablanca une ville qui réutilise les eaux usées, trie ses déchets, voit ses bâtiments nouveaux adopter l’efficacité énergétique.

Le président du conseil de la région Casablanca-Settat a, pour sa part, insisté sur sa volonté d'avoir un développement «inclusif», «durable» et «intégré». Abdellatif Maâzouz a rappelé que la réorganisation de l'urbanisation est une thématique urgente et importante. Il a également exprimé l'ambition de maintenir Casablanca-Settat comme la première région économique du royaume mais aussi d'en faire la première du continent. Il a, d'autre part, souligné l'importance de la coopération entre les secteurs public et le privé, et la nécessité pour le premier de montrer l'exemple. En ce sens, la coopération a également été un thème clé.

La conférence s'est achevée par la signature d'une convention entre les parties, promettant d'aller plus loin dans le secteur de l'habitat dans la région.