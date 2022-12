Algérie : Pour avoir traité avec une société marocaine, un ex-ministre risque 10 ans de prison

Comme prévu, le procès de l’ancien ministre algérien des Finances, Mohamed Loukal a repris jeudi 22 décembre. La séance a été marquée par la présentation du réquisitoire du procureur général de la République près le tribunal pénal économique et financier de la capitale algérienne.

Le magistrat a demandé 10 ans de prison contre Loukal et une amende d’un millions de dinars (environ 7 000 euros). Le ministre, qui avait dirigé la Banque extérieure d’Algérie (BEA) entre 2001 et 2016 et la Banque d’Algérie entre 2016 et 2019, est poursuivi par la justice de son pays pour la conclusion de trois contrats avec un bureau d’études basé en France et dirigé par un ressortissant marocain. Un crime passible de peines d’emprisonnement et ce, depuis qu'Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, en mai 2021, la «résiliation immédiate» des contrats signés avec des sociétés marocaines.

Le président avait alors exigé des entreprises algériennes de faire preuve «de responsabilité et de circonspection dans leurs relations avec les partenaires étrangers, en veillant en toutes circonstances à la préservation des intérêts supérieurs de l’Etat». Il avait estimé que ces contrats «engagés sans concertation, se traduisent par la mise à la disposition d’entités étrangères de données et d’informations sensibles qui peuvent porter atteinte aux intérêts vitaux de [son] pays et à sa sécurité».